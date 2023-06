Abel Lobatón prácticamente confirmó que su expareja Melissa Klug, está embarazada y espera a su sexto hijo. Como se sabe, el popular ‘murciélago’ tuvo dos hijas con la ‘chalaca’: Samahara y Melissa Lobatón Klug.

“Feliz por ella que siempre quiso tener su hijo”, dijo el exfutbolista. Sin embargo, comentó que no quiere ni le interesar ser padrino del sexto hijo o hija de Melissa Klug con Jesús Barco.

“No creo porque no me gusta ser padrino, es una responsabilidad bien grande y como yo viajo por todos lados, se complica la situación” , fue la tremenda ‘choteada’ a su expareja.

Qué dijo Abel Lobatón de Jesús Barco

Jesús Barco, de 26 años de edad, se convertiría en padre por primera vez, al lado de Melissa Klug, quien cumplió 39 años el pasado 3 de febrero de 2023.

Abel Lobatón se mostró emocionado por el próximo matrimonio de la pareja, la cual aún no tiene fecha.

“Yo lo conozco a él desde chiquito, juega con mi hermano en el Boys. Que se case y me inviten para el matrimonio, que me avise para ponerme el terno guardado que tengo allí, que no uso”, dijo entre risas.

“La felicidad hay que vivirla, si la persona que tú quieres y respetas es feliz, bienvenido sea”, dijo sobre su expareja, con quien tiene una buena relación.

