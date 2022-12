A pocos días del inicio del concurso Miss Universo, la presentadora de televisión mexicana Patty Álvarez generó polémica por menospreciar a las reinas de belleza de Venezuela y Colombia, y resaltar la belleza natural de la peruana Alessia Rovegno.

Todo ocurrió en ¡Sientese Quien Pueda!, programa hispano realizado en Estados Unidos, donde hablaron de todas las latinas que participarán en el próximo Miss Universo. Una de las panelistas, de origen venezolano, elogió la belleza de la Miss Perú, aunque recalcó que su favorita sigue siendo Amanda Dudamel, de su país Venezuela.

“Me encanta Miss Perú, esta niña Alessia Rovegno, de 24 años, 1.80 de estatura, ojos claros, rubia -ya estamos viendo-, naturalita, no tiene ni una operación, es cantante, modelo, sus padres son italianos. Me encanta la historia de esta niña que a pesar que cuando ganó fue expuesta a las críticas y miles de memes invadieron las redes sociales porque dicen que la niña no es experta a las cámaras y cuando respondió la pregunta final, bueno, al parecer no lo hizo muy bien, pero tiene todos los atributos para llevarse la corona después de Miss Venezuela en enero del año que viene”, comentó.

Cuando le preguntaron su opinión a Patty Álvarez, ella aseguró que Alessia Rovegno no tiene cirugías porque es bella naturalmente, a diferencia de otras reinas de belleza de países como Venezuela y Colombia.

“Oye, pues qué rico, tomando el punto que dices, no tiene una cirugía. Bueno, mi vida, qué decimos de Venezuela, con todo el respeto, todas... bueno, ella no (Amanda Dudamel), pero todas las misses, sobre todo Venezuela, con todo respeto, Colombia... y no tiene nada de malo, no estoy hablando por (que sea) malo), no, estoy acentuando tu punto que dices de Alessia, que es una muñeca, ella no tiene ninguna cirugía porque no la necesita, mi amor, pero muchas de Venezuela y de Colombia ya vienen muy preparaditas, con muchos cambios”, dijo la presentadora.

“Es un concurso de belleza y tiene que ser una belleza natural”, aseguró, dejando sorprendidos a los otros panelistas. Además, Patty Álvarez recordó cuando participó en un concurso de belleza sin tener cirugías.

“Yo fui Miss Benito Juárez, de la Ciudad de México, y fíjate que era naturalita aunque te burles (...) yo no tenía nada de nada, naturalita”, comentó.

Fuente: ¡Sientese Quien Pueda!

TE PUEDE INTERESAR