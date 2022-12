La Miss Perú Alessia Rovegno tuvo una gran despedida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez antes de viajar a Estados Unidos, pues el 3 de enero empezará la competencia de Miss Universo. Al respecto, la novia de Hugo García aseguró que ha tenido una gran evolución para dejar en alto el nombre del país.

“Feliz, feliz, nos hemos estado preparando tanto para este momento que ya por fin viajo a los Estados Unidos, ya dentro de muy poquito empieza la competencia. Soy muy feliz, muy agradecida también por todo lo aprendido, por todo lo vivido y ya, es momento de disfrutarlo... de dar lo mejor”, dijo la modelo en América Espectáculos.

“Realmente muy agradecida, cada vez que veía eso me emocionaba muchísimo”, dijo la Miss Perú luego que Telemundo y otros portales de belleza la consideraron una gran favorita para la corona de Miss Universo.

Cuando le preguntaron si hay alguna candidata que le genere temor, Alessia Rovegno respondió lo siguiente: “No, para ser totalmente sincera no he estado comparándome con las otras candidatas. Me he enfocado más que todo en mí, en mis debilidades, en lo que sé, en lo que quiero trabajar y en lo que he estado trabajando”.

Asimismo, la belleza peruana se mostró orgullosa de su trabajo para convertirse en una miss: “Hasta yo estoy súper sorprendida, chicos, porque yo empecé sin saber la pasarela de miss, porque ustedes saben que yo modelaba desde antes, pero el modelaje de moda es muy distinto porque uno tiene que lucir la ropa y lo último que tiene que hacer es lucirse uno mismo. Entonces, la pasarela de miss es todo lo contrario, en la pasarela de miss uno tiene que lucirse, tiene que mover las caderas, coquetear con la cámara, de todo, de verdad que me siento muy contenta porque he visto la evolución”.

TE PUEDE INTERESAR