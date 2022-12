La Miss Perú Alessia Rovegno volvió a generar polémica luego que se viralizó una entrevista en la que se muestra nerviosa y sin poder responder con claridad. Al respecto, Rodrigo González afirmó que hay una ausencia de conocimiento y hasta la comparó con Pedro Castillo.

“Yo creo que (la Miss Perú 2023 necesita) mucha confianza, o sea, creo que la confianza es fundamental, la seguridad y la confianza en uno mismo de decir: mira, yo tengo este punto de vista y yo voy a hacer que todos lo escuchen, no una confianza superficial”, dijo Alessia Rovegno.

Los crueles comentarios no se hicieron esperar: “No sé si habló Acuña o Castillo”, “mejoró en pasarela, pero si no mejora en oratoria la perjudicará mucho”, “no entendí nada al principio y al final tampoco” y “sentí que escuché a Pedro Castillo contando la historia del pollo” fueron algunos de los mensajes.

‘Peluchín’ no se quedó callado y aseguró que Alessia Rovegno sigue siendo la misma: “En ningún momento nos han cambiado ni de candidata ni de representante, ella siempre fue así, ella llegó y ganó la corona de esa manera, cuando la gente aun cuestionándose lo del calentamiento global”.

“No sé, ojalá de verdad que haga un buen papel, pero yo entiendo que uno se ponga nerviosa y tal, y sí es cierto lo que ella dijo, yo le entendí la idea perfectamente y empezó bien, por seguir dando explicación y sazonando lo que dijo, se enredó y terminó como el cuento del pollo. Esperemos que lo haga bien”, comentó Gigi Mitre.

“Pero siempre le pasa eso (...) yo creo que ese es su techo”, advirtió Rodrigo González. El conductor explicó que Alessia Rovegno quizá no tiene los conocimientos suficientes para tener una buena oratoria.

“Las primeras veces que me daban pase, yo me ponía nervioso. Pero no decía una cosa que no pienso, no digo una cosa por otra, no cambio el significado de las palabras, no me invento cosas que no existen, no sé, el nervio no pasa por ahí, eso ya pasa por tu ausencia o presencia de conocimientos y de herramientas para salir adelante ante una pregunta difícil, yo no creo que se trate de foguear”.

“Sí creo, Rodrigo, hay gente de la tele que al principio es nerviosa, titubea”, la defendió Gigi Mitre, pero Rodrigo González recordó el caso del golpista Pedro Castillo.

“¿Tú viste cómo llegó nuestro expresidente a la presidencia en el debate? ¿Cambió en algo en año y medio? Hablaba más burradas ¿entonces cuál es el problema? ¿Por qué crees que va a cambiar ella?”, expresó. “Bueno, no podía ser completa. Enero está a la vuelta de la esquina, Gigi, 15 días días y ya es enero”, acotó.

Fuente: Willax Televisión

