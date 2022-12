Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego”, se pronunció este 15 de diciembre de 2022 sobre Ethel Pozo, quien compartió la celebración de sus 42 años donde estuvo acompañada de su madre Gisela Valcárcel, su esposo Julián Alexander y sus hijas: Doménica y Luana.

Para el popular “Peluchín”, la conductora de “América Hoy” no debería exponer a sus niñas en redes sociales luego de que se hicieran viral en Telegram y WhatsApp unas supuestas imágenes que afectan la integridad de la hija de “Tomate” Barraza.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre las hijas de Ethel Pozo?

“Creo que no deben exponer en exceso a nadie, cuando tengo 18 déjenlos elegir” , comentó Gigi Mitre en un inicio. “Aparte cuando uno es chico y veo que sus amigos quieren tener plataforma, todos quieren tener plataformas, pero, ¿quién es el adulto?, quién es el que te tiene que proteger?, ¿quién es el que tiene que salvaguardar tu privacidad? Que los dejen vivir su edad y no solo me refiero a la Ethel, a quien le quepa el sable que se lo ponga, me parece innecesario exponer los hijos que son menores”, agregó Rodrigo González.

“Además ya nos ha quedado como experiencia que el material que tú publicas en redes puede terminar en manos de gente miserable como lo que le pasó a la hija de Tomate Barraza. Ya viendo todo esto y que el mundo está muy enfermo, que esta gente está metida en todas partes, lamentablemente existe la pedofilia (...) Para mí, la verdad que yo a una hijita o un hijito de esa edad sería lo que más protegería, pero no todo el mundo piensa igual. Lamentablemente o afortunadamente, los adultos son los que deciden sobre los niños. Y sobre todo en el caso de ellas ya están adolescentes” , cuestionó el conductor de espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR