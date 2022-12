Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre la frustrada boda de Brunella Horna y Richard Acuña , la cual estaba prevista para este sábado 17 de diciembre de 2022, pero que se suspendió debido a las violentas protestas en el país tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

El popular ‘Peluchín’ tomó a broma la situación de la modelo, quien se quedó vestida y alborotada, como dice el dicho popular. Además, recordó que es el segundo plan que se le cae a Brunella, luego de que tampoco viajara al Mundial de Qatar como anunció meses atrás.

“Primero dijo que viajaba a Qatar y Richard se fue sin ella, después anuncia boda y ahora no va haber boda. Ella se queda con las ganas” , dijo Rodrigo.

Gigi Mitre dijo que entiende la posición del excongresista Richard Acuña, hijo del excandidato presidencial César Acuña.

“No es una fiesta cualquiera, ellos son políticos, te imaginas a ellos bailando y el país como está... Si yo fuera ellos, también hubiera hecho lo mismo (...) Richard es político debe tener varios amigos congresistas, no es apropiado y oportuno que se casen justamente ahora”; comentó.

Sin embargo, el conductor de Willax TV cuestionó que Richard y Brunella no hayan fijado nueva fecha de boda. Consideró que la familia Acuña “está aprovechando el pánico” para suspender la boda.

“¿Y ellos ya pusieron fecha? porque esto (las protestas) se tiene que solucionar, no vamos a detener la vida (...) Me da un poco de penita (Brunella) era su ilusión y todo se ha ido desmoronando... cuando a mi no me dicen la fecha en la que posponemos, cuando me dicen ‘vamos a posponer’ y no me dan fecha nueva, siento que lo que están haciendo es dejarme”.

