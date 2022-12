La modelo Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña no se casarán este sábado 17 de diciembre de 2022. La pareja decidió suspender su boda debido a la ola de protestas y manifestaciones violentas que se están llevando a cabo en diferentes puntos del país.

Tras la postergación de su matrimonio, la “Babybrune” se pronunció en sus redes sociales donde evidenció que no la está pasando nada bien anímicamente.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre suspensión de su boda?

“Así estábamos ayer, de un lado a otro, coordinando, todo por lo emocionados que estábamos por nuestra boda. Cada día nos levantábamos contando los días para ser esposos” , escribió Brunella Horna junto a una fotografía donde se le ve al lado de su prometido preparando los últimos detalles de la ceremonia.

“Pero no podemos ser ajenos con lo que está pasando en el país y decidimos postergar la fecha” , agregó.

Finalmente, la ex chica reality reconoció que le afecta suspender su boda. “Los que me conocen se imaginarán cómo me encuentro, por eso quiero agradecer a cada persona que me escribió con tanto cariño”, expresó.

