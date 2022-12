Brunella Horna reapareció en redes sociales luego del mensaje que emitió, junto a Richard Acuña, sobre la cancelación de su matrimonio, previsto para este sábado 17 de noviembre.

La modelo compartió en Instagram una fotografía al lado del excongresista donde explica las razones del por qué no podrá casarse. Según indicó, no puede celebrar debido a las protestas que hay en el país, las cuales han dejado como saldo varios fallecidos.

“Así estábamos ayer, de un lado a otro, coordinando todo por lo emocionados que estábamos por nuestra boda. Cada día nos levantábamos contando los días para ser esposos. Pero no podemos ser ajenos con lo que está pasando en el país y decidimos postergar la fecha” , escribió la joven empresaria.

La conductora de América HOY reconoció que no la está pasando bien con la decisión tomada: “ Los que me conocen se imaginarán cómo me encuentro , por eso quiero agradecer a cada persona que me escribió con tanto cariño”.

Usuarios no creen en Richard Acuña

Sin embargo, los usuarios en redes sociales no creen en la justificación que ha dado la pareja para postergar su boda. Los cibernautas dieron su opinión en cuenta de Instagram de Brunella Horna.

“Qué pena, Brunelita, eso ya es cuento chino, te quedaste vestida y alborotada , mejor ve devolviendo todos los regalitos”

“Brune, la vida te está diciendo que ahí no es, piensa bien si te quieres casar”

“Te quedaste vestida y alborotada ¿y ahora pa’ cuando?”

“Ya te metieron cuento”

“Cásense civil, en privado , no están en huelga las municipalidades”

“Igual deberías casarte y festejar después. El matrimonio no es una fiesta, es un sagrado sacramento y postergarlo ¿por no festejar?”

“Qué absurdo que cancelen, fácil es una señal para que no te cases, no todo es dinero”

