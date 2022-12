Este 16 de diciembre de 2022, durante el programa Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra el golpista Pedro Castillo y desataron su furia por los actos vandálicos que se presentaron en algunas de las protestas que se vienen realizando en el país.

“Es terrible lo que está viviendo el Perú y ojalá que a esto se le ponga un pare porque de verdad estamos saliendo... nosotros cuando empezamos el programa decimos ‘Rodrigo, qué hacemos’, o sea, lo comentamos porque también estamos conscientes de la situación terrible”, dijo Gigi Mitre.

“Porque hay una delgada línea entre que tenemos que salir aquí a entretener porque esa es nuestra función, porque para eso estamos en este horario hace casi 15 años, porque sabemos que eso es lo que ustedes esperan de nosotros y es lo que toca, pero también es complicado porque decimos... porque somos peruanos, porque sentimos lo mismo que ustedes , porque sentimos la misma incertidumbre, pena, frustración, de ver este enfretamiento, de ver esta grieta, de ver cómo se maneja y se manipula a tanta gente, de ver gente que está en primera línea luchando y que no sabe ni por lo que lucha, que le preguntas algo y no tiene idea de ni siquiera cuál es la causa de lo que está haciendo, no sabe ni qué pasaría si ocurre lo que está pidiendo”, comentó Rodrigo González.

Asimismo, Gigi Mitre expresó su deseo de que Pedro Castillo pase mucho tiempo en prisión por dar un golpe de Estado: “La gente que está marchando por convicción, porque creen que Castillo era la solución a sus problemas y están marchando pacíficamente, ni modo, se respeta su punto de vista, pero los vándalos que están haciendo destrucciones, que están haciendo que se cierren aeropuertos, ojalá que todo el peso de la ley caiga encima porque no saben cómo estamos retrocediendo... ¡y todavía por quién! ¡Por un delincuente, que bien hecho que se quede preso y que se pudra en la cárcel!”.

“Es verdad, destrozar nuestro país por defender a un delincuente, por defender a un ladrón, él y toda su familia”, dijo Rodrigo González.

La conductora aprovechó para arremeter contra el gobierno del golpista Castillo: “Qué rabia me da que estemos así por él ¿por qué creen que estamos así? Por él estamos así, por él y todos sus ‘mariachis’. De verdad, cuándo va a parar esto, qué quieren ¿destruir el país, quieren hundirlo más? Saben lo que hemos pasado con la pandemia luego de este desgobierno catastrófico, porque sí, los gobiernos anteriores, malos (...) pero lo que hemos vivido con este, no tiene ni comparación, un asco de gobierno”.

Fuente: Willax Televisión

