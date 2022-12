Alessia Rovegno se encuentra bastante concentrada para enfrentar su próxima competencia en el Miss Universo. Sin embargo, esto se ha visto un poco opacado al ser criticada, junto a su familia, por el lanzamiento de los panetones “La Bambina”, los cuales han generado diversas reacciones en redes sociales.

Y es que recordemos que durante el mes de diciembre, la modelo utilizó sus redes para promocionar sus panetones rellenos de chocolate y nutella. No obstante, varios usuarios en TikTok decidieron analizar dicho dulce tradicional por Navidad, generando una gran polémica.

Esta vez, varios cibernautas quedaron sorprendidos al conocer que el panetón de Alessia Rovegno tiene un costo de S/ 98 soles y otros hablaron del sabor. “Si no tiene mucho chocolate, juzgan, y si titne mucho, de igual manera. Nunca se conforman con nada”, “Solo verlo me da un coma diabético”, “Aquí los que se hostigaron de ver tanto dulce”, “Debe ser buenazo, pero si tuviera el suficiente dinero, me daría el gusto”, “Los precios van desde 150 soles”, “Es cierto, está como 90 soles”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Pese a ello, la novia de Hugo García decidió no responder las críticas sobre la panadería de su familia y sigue enfocada en el concurso de belleza.

