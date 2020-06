Tremendo misil al parecer le habría enviado Shirley Arica a su expareja, Jean Deza, dejándole bien en claro que se encuentra mil veces mejor solterita que acompañada. Tal parece que la “Chica realidad” aún no le perdona al futbolista haberla cambiado por Jossmery Toledo.

“A mi me encanta estar soltera. Porque así puedo hacer lo que yo quiera sin que nadie me este jodiendo”, señaló a través de sus historias de Instagram. Como se recuerda, la modelo estuvo poco tiempo con el ex jugador de Alianza Lima todo iba bien, hasta que se metió la ex tombita en la relación según palabras de Shirley y todo se fue al diablo.

ACLARA

En otro momento, Arica señaló bastante molesta que ella no reparte los productos que vende a través de su cuenta de Instagram, esto a razón por las propuestas indecentes que le hacen llegar a través de esta red social. “Hay personas que ocupan el tiempo para joder, en redes hay tanto paj… no hay otra palabra. Yo no te voy a llevar los productos a tu casa, sino una persona que trabaja conmigo. A esa gente que no tiene otra cosa que fastidiar los voy a bloquear para que dejen de estar jodiéndome”, expresó.