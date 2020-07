Prince Royce sorprendió a todos al revelar que tiene COVID-19 a través de un video que compartió con sus seguidores este viernes a través de su cuenta de Instagram.

“Fui diagnosticado con el COVID-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas. Mi caso ha sido leve y me estoy sintiendo bien”, escribió inicialmente junto al clip el cantante.

“Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia, este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos”, agregó.

El artista estadounidense de ascendencia dominicana manifestó además que “no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo”.

Asimismo, pidió a todos sus fanáticos que “por favor mantengan la distancia social, usen sus máscaras y si no tienen que trabajar o reunirse, no lo hagan”, sobre todo durante este fin de semana festivo, pues como se sabe el 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos.

“Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos”, finalizó en el texto.

En las imágenes, también se puede escuchar a Prince Royce manifestar: “Nunca pensé que tendría que hacer un video como este. Es algo que pensé que nunca me iba a pasar, pero me pasó... Estoy en shock (…) Pensé que tomando precauciones, lavándome las manos y usando mascarilla sería suficiente, pero no lo fue”.





