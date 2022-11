Paulo Londra sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que interpretará una de las canciones oficiales del Mundial Qatar 2022, el torneo deportivo más importante del mundo, que arranca este domingo 20 de noviembre.

“The World is Yours to Take”, es el nombre de la canción que es un remix de “Everybody Wants to Rule the World”, tema del grupo inglés Tears for Fears que fue un hit en 1985 y que se incluyó en la banda sonora oficial de la Copa del Mundo.

Este single, que ya se encuentra disponible en Spotify, cuenta con la participación del rapero norteamericano Lil Baby. Además, la conocida marca de cervezas Budweiser colaboró con el cantante argentino en la construcción de su video oficial.

“El balón al diez para que se arme otro ‘lío’”, dice parte de la letra, que sería un mensaje de Londra en defensa de su selección, ya que Argentina siempre es uno de los países favoritos para ganar este torneo, que se juega cada 4 años, y Lionel Messi es la estrella del equipo.

De esta manera, Paulo Londra se une en la lista a estrellas como Sebastián Yatra, Ozuna y Camilo, quienes también han prestado su voz para interpretar las canciones de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que se inicia en menos de 5 días.

