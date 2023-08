Gustavo Salcedo, el todavía esposo de Maju Mantilla, se encuentra en el ojo público luego que las cámaras de “Magaly Tv, La Firme”, lo ampayaran en la camioneta de la conductora acompañado de una mujer identificada como Mariana de la Vega e ingresando a un conocido hotel en San Isidro.

Y es que el programa de la popular ‘Urraca’ investigó sobre este tema y encontró que el deportista peruano ya interactuaba con la joven modelo mediante su cuenta oficial de Instagram. Incluso, hasta poniéndole ‘like’ a distintas fotos candentes.

“ Su marido le pone likes a sus fotos más sexys, hay fotos donde aparece desnuda completamente, él le da like, a fotos donde ella está en un bikini súper chiquito tambien le pone like. A mí me parece una falta de respeto que mi marido le esté poniendo like a fotos de una mujer semicalata”, comenzó diciendo Magaly Medina bastante indignada.

Por su parte, Laura Borlini opinó que hay parejas con mentalidades más abiertas, aunque para ella también resultaría una situación bastante incómoda. “Me parece como raro, extraño, y me da pena pensar que Maju no estaba al tanto de esto, me parece que la debe estar pasando mal”, agregó.

