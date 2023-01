El grupo mexicano RBD anunció que regresará a los escenarios este 2023 luego de 15 años de su separación. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez visitarán ciudades de México, Estados Unidos y Brasil.

Al respecto, un actor de la telenovela Rebelde cuestionó a sus excolegas por realizar más de 20 conciertos en Estados Unidos y olvidarse por completo de países hispanohablantes como Colombia, Perú, Chile y España.

Se trata del músico Ronald Duarte, quien interpretó a ‘Jack Lizaldi’ en la telenovela Rebelde entre los años 2004 y 2006. A través de Instagram, el también actor lamentó la decisión de RBD y dejó entrever que sería un movimiento para ganar más dinero.

Foto: Televisa

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama** que LatinoAmerica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te haya puesto donde estás para luego pretender que no existen. Todo sea por el dinero y el ego”, escribió Ronald Duarte.

“Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”, se lee en el post del recordado ‘Jack Lizaldi’.

Foto: Instagram @methemachine

El músico también publicó un meme de un nopal con la frase: ”I don’t speak spanish (no hablo español)”. “Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”, comentó.

Foto: Instagram @methemachine

