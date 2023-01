La cantante Dulce María no descartó abrir más fechas en otros países para la gira del reencuentro de RBD, ‘Soy Rebelde Tour’, que iniciará en el mes de agosto en Estados Unidos y recorrerá ciudades de Brasil y México.

“Estamos emocionadísimos, en estos 15 años que han pasado que nos despedimos han pasado muchas cosas y todos hemos tenido proyectos diferentes, importantes, etc., pero esto es único, esto es único y mágico y es algo que no tiene comparación”, dijo. “Estamos muy emocionados y muy nerviosos porque han pasado muchos años, desde el 2008 nos están diciendo ‘y cuándo es el reencuentro’, y nosotros no sabíamos si algún día iba a pasar”.

“Oye, pero tienen confirmadas 26 fechas, la mayoría está en Estados Unidos, ¿y tienen la posibilidad de abrir fechas en otros países? Porque vimos nada más México, Estados Unidos y Brasil”, le preguntaron en el programa Hoy.

“Sí, por eso no es ‘world tour (gira mundial)’, es ‘Soy Rebelde tour’ porque es lo que se ha logrado ahorita porque, como te digo, es muy difícil compaginar fechas, dejar niños, bebés, familia, proyectos”, explicó Dulce María.

“¿Pero es posible que así suceda?”, le consultaron. “Mira, estamos en shock porque apenas fue ayer, estamos muy emocionados, muy agradecidos y tristes por la gente que está triste que no vamos a ir, pero tampoco podemos ir a cada lugar, a cada ciudad, pero mientras sea posible todo puede pasar”, respondió Dulce María.

La aritsta mexicana expresó su deseo de agregar más países siempre que sea posible: “Vamos a tratar de poder complacer a la gran mayoría, o sea, fue algo increíble lo que sucedió ayer, no lo podíamos ni creer, de verdad nos daban ganas de llorar, y si podemos abrir, se abrirán, pero es complicado por las fechas, pero por lo pronto, después de 15 años, ya nos juntamos”.

Fuente: Televisa

¿Cómo votar para que RBD venga a Perú?

No todo está perdido para los fans de RBD en países como Perú, Colombia, Argentina y Chile. Así lo hizo saber el manager y productor del grupo mexicano, Guillermo Rosas, quien realizó una encuesta sobre los países que deberían ser agregados a la gira. “¿Cual debería de ser el próximo país en sumarse a SoyRebeldeTour?”, preguntó el manager de RBD en Twitter. Las opciones son Chile, Colombia, Perú y España.

Cual debería de ser el próximo país en sumarse a SoyRebeldeTour ? — Guillermo Rosas (@GuillermoRosas) January 20, 2023

TE PUEDE INTERESAR