Fuertes declaraciones. Adriana Quevedo sorprendió a propios y extraños al pronunciarse sobre su contrato finalizado para con el programa “D’Mañana”, el cual conducía junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Y es que la presentadora dejó entrever que realizó “una limpia” para despegarse de “personas que no le sumaban”.

“Hizo una limpia por si acaso para despegarme de todo lo malo, para despegarme y quitarme situaciones y personas de encima que no me estaban aportando nada. Entonces sí arrancamos el 2023 maravilloso”, comenzó diciendo.

Pese a que no quiso afirmar o negar que se estaba refiriendo a su excompañeros de programa, señaló que nunca ha tenido diferencias con nadie del medio.

“Mira, como te digo, este año me ha enseñado un montón de cosas y me ha enseñado qué cosas no quiero repetir en mi vida, así que, fíjate que yo nunca me he metido en problemas, yo nunca he hablado de mal nadie y me voy a mantener así”, agregó.

Por otra parte, la también actriz señaló sentirse bastante contenta de haber cerrado el ciclo con el programa de Panamericana Televisión, pues ahora se encuentra priorizando su bienestar emocional. ¿Indirecta para Karla y Metiche?

“No voy a hablar más allá de lo que yo tenga en mi cabeza, pero en resumen es lo que yo te he dicho. Yo necesitaba cerrar ese ciclo, necesitaba culminar con ese programa, me he ido feliz de que ese ciclo se termine, me he ido súper contenta y era lo que tenía que pasar, era lo que yo sentía que necesitaba, así que es lo que hice. Estoy súper súper feliz de haber acabado con eso ”, finalizó diciendo a El Popular.

