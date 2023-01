Andrés Hurtado dijo no estar enterado del nuevo programa de su canal, ‘Préndete’ que conducen Karla Tarazona, Kurt Villavicencio y Melissa Paredes . El popular ‘Chibolín’ se mostró indignado cuando se atrevieron a invitarlo al set de conducción.

“¿De qué canal es? [Los conductores son Karla, Metiche y Melissa Paredes] ¿Ya, y...? no estoy enterado“ , dijo Hurtado, de manera cortante.

“Lo que pasa es que no me han hablado nada sobre este programa, siendo yo miembro del directorio de este canal. Me imagino que es... ¿Qué es? ¿es un programa? ¿saldrá en cable? ”, agregó el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’.

El exactor cómico, finalmente, rechazó la invitación de ‘Préndete’ y pidió tener más ‘criterio’.

“Imagínate un programa nuevo, que me digas a mi para yo ir, imagínate, tienes que tener un poco de criterio. Si el programa califica, déjame chequearlo y allí tomaría un decisión. No acostumbro a ir a programas peruanos. Difícil”.

TE PUEDE INTERESAR