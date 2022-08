Carlos Cacho, zar de la belleza lorcho, opinó sobre el look que lució la Primera Dama Lilia Paredes durante las actividades oficiales por ‘Fiestas Patrias’. Según el maquillador de las estrellas, la esposa del presidente Pedro Castillo hizo un esfuerzo en su vestimenta ya que vistió un atuendo más elegante.

Lilia Paredes sorprendió al aparecer con un nuevo outfit y se robó todas las miradas este 28 de julio. Ella llevó un vestido color rosa, junto a un abrigo del mismo tono y zapatos de taco bajo color nude.

¿Qué dijo Carlos Cacho sobre la primera dama Lilia Paredes?

“La Primera Dama se notó que hizo un esfuerzo, lo comenté en mis redes sociales porque no estaba tan austera como suele aparecer siempre. El 28 estuvo con un traje rosa, muy alta la falda. Protocolo exige una falda por debajo de la rodilla, es una señora que ya no está para enseñar las piernas, los zapatos eran nude, no eran un 20, pero un 14 o 15 porque otras veces la hemos jalado a la Primera Dama, se notó un esfuerzo”, comentó Carlos Cacho durante su participación en ATV Noticias.

“Me parece que una Primera Dama no está para enseñar las piernas y si lo mando a hacer (el traje) y le quedó alta la falda, entonces no me pongo panties transparentes, me pongo panties oscuras. No está para lucir las piernas y menos las rodillas”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO