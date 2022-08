Tras el bochornoso ampay de Julio ‘Coyote’ Rivera besando a una mujer en un karaoke de Miraflores, aprovechando la ausencia de su esposa Lorena Cárdenas, se han desatado una avalancha de críticas contras el exfutbolista de la Selección Peruana.

El hijo de Doña Peta aún guarda silencio sobre el ampay, aunque ha admitido que estaba con “dos amigas” en la discoteca.

A esto se suma que una expareja del ‘Coyote’, de nombre Julia, ha revelado en ‘Amor y Fuego’ que tenía una relación extramatrimonial con el exjugador, mientras él seguía casado. Este amorío habría acabado hace 3 semanas.

Con todo este escándalo, la esposa de Julio Rivera decidió compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales, tras el ampay que emitió ‘Magaly TV La Firme’.

“Para todo aquel que este luchando: eres más fuerte que cualquier examen, angustia, problema financiero y cualquier batalla que estés enfrentando. Mantén tu cabeza en alto, todo estará bien muy pronto”, se lee en la publicación en sus historias de Instagram.

Qué dijo el ‘Coyote’ Rivera tras ampay siendo infiel

El programa ‘Amor y Fuego’ logró comunicarse con el exfutbolista de la Selección Peruana, tras el ampay que salió en ‘Magaly TV La Firme’.

“Yo me he ido a un karaoke, realmente yo no puedo tomar (porque)tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar, con dos amigas, es cierto” , se le escucha en el audio. Las declaraciones completas se difundirán este 2 de agosto.

