Dalia Durán, modelo cubana, reapareció para responder a las críticas de Magaly Medina, quien calificó su debut en los escenarios como una presentación “de dos soles”. Además le recomendó dedicarse a otra cosa, porque para ella, no canta, ni baila y el público se aburre.

La expareja de John Kelvin no se quedó callada y a través de una entrevista con un medio local le increpo a la conductora de espectáculos por sus cuestionamientos.

“Entiendo su trabajo, aunque se me hace raro que conmigo fue muy dura y no con Shirley Cherres, que no cantó ni bailó en su set. Magaly siempre me apoyó y seguro cuando estemos frente a frente no dirá todo eso. La vida me enseñó a ser fuerte, a no bajar la cabeza, sino todo lo contrario”, declaró Dalia a El Popular.

“A mí las críticas me hacen más fuerte, estoy curtida, he recibido tantos ataques en este tiempo. (Mi carrera) sigue viento en popa, estoy por grabar el video del tema Me sobran las palabras. De todas maneras haré el lanzamiento con mi orquesta”, agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el show de Dalia Durán?

“Ese show no le gana a nadie (...) no sé si es mejor cantante que bailarina. Si ofreces un show de dos soles, qué te va a responder el público, ya que se ha vuelto exigente. Lógicamente, esperaban de ella mucho más. Por eso nadie le hacía caso, nadie quería bailar con ella, subir al escenario, la ignoraron totalmente”, expresó la figura de ATV.

