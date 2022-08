Magaly Medina recibió muchas críticas en redes sociales por presumir sus lujosas compras y gastarse una fortuna durante su último viaje a Estados Unidos, aprovechando el feriado largo por Fiestas Patrias en Perú.

La ‘Urraca’ se encontró con Josetty Hurtado, quien la acompañó a recorrer las exclusivas tiendas del “Paseo del Rodeo” (Rodeo Drive Beverly Hills), en Los Ángeles, California, donde vive la hija de Andrés Hurtado.

“A muchos les ha incomoda mis cajitas (de las marcas), pero estaba con Josetty, ¡pues qué quieren!. Hay que saber cómo es el lenguaje de redes, este tipo de cosas hay que tomárselo con sentido del humor porque son cosas hechas para divertir a la gente, como en la televisión”, se defendió la periodista.

Como se recuerda, Rodrigo González la tildó de “huachafa” por presumir sus lujos ante sus seguidores.

Magaly Medina dijo que todo lo que mostró el último fin de semana es una estrategia para redes sociales.

“Mi mejor compañero de compras es mi esposo, ¿se imagina que me voy a recorrer todas las tiendas con Josetty, a quien lo tengo mucho cariño, pero no tengo la confianza como para ir a comprar, hasta para hacer shopping hay que tener química con las personas. Esas son humoradas para las redes sociales, usted no saben todo lo que es fantasía en redes sociales. Los que me conocen saber que cuando yo compro no muestro lo que compro, (Josetty y yo) nos la pasamos chambeando para las redes, ella es disciplinada”, sostuvo la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’.

Rodrigo González tilda de “huachafa” a Magaly

Rodrigo González tuvo una dura crítica contra Magaly Medina, por siempre presumir su lujosa vida, producto de su esfuerzo: “ni a Gisela en su época de mayor exhibicionismo, lo vi haciéndolo. Esa historia de superación ella la utiliza, la maquilla para hacer exhibicionismo huachafo, del puro y duro”.

“Eso me parece huachafería, me parece huachafada, poco fina, me parece un exceso de exhibicionismo (...) para mí esto no es ‘comparto con mis seguidores lo bien que la vida me ha tratado, lo bien que la vida ahora me retribuye mi esfuerzo’. Eso es exhibicionismo y huachafería, que si fuera otro estoy seguro que lo diría, es ‘chibolina’”, manifestó.

