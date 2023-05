Cathy Sáenz decidió romper su silencio y se refirió al complicado momento que le tocó vivir cuando un grupo de personas iniciaron “una campaña de odio” contra ella y sus amigas, motivo por el que llegó a pensar que “su vida no valía nada”.

Y es que aunque no quiso decir nombres, la productora de TV dejó entrever que dicha campaña la incentivaron personajes conocidos en la farándula local como Rodrigo González y Magaly Medina .

“Hubo mucho hate. Por personas X que generaron odio hacia mí y le hicieron creer a la gente que yo era diferente, le hicieron creer a la gente que era una bruta, que era tonta, creída... Me pusieron tantos apodos que me llegaron a hacer...”, comenzó diciendo para el canal de Youtube de Diego Rivera.

La exproductora de ‘Esto Es Guerra’ comentó que todo lo que pasó en dicha situación fue algo horrible, y que hasta las personas en la calle la insultaban; motivo por el que tuvo la idea de cerrar sus redes sociales.

“Me dolió muchísimo, tuve que parar hacer redes, casi cerrar mi Instagram. Me daba mucho pánico salir a la calle, porque la televisión es masiva, entonces sentía que si salía, me iban a insultar. Es más, yo estaba en mi carro, alguien me veía y me decía cosas. Fue durísimo. Esto no era porque yo quería que la gente me quiera, no quería que la gente me quiera, yo quería que la gente me conozca en verdad”, expresó.

