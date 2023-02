Total distancia. Christian Domínguez fue entrevistado por el programa “Estás en todas”, donde negó que se haya sentido incómodo al momento que Isabel Acevedo y su ahora pareja, Rodney Rodríguez, se enlazaran con “América Hoy” en una reciente edición para confesar que ya se encuentran comprometidos.

“(Sobre el encuentro en ‘América Hoy’) Hay que tener cuidado, estoy en una etapa tan contento, tan tranquila, que molestarte y complicarte por algo que ya pasó hace tantos años, sería algo inexplicable, no tiene sentido incomodarme”, comenzó diciendo para las cámaras de América TV.

En ese sentido, ‘Choca’ Mandros no desaprovechó la oportunidad para consultarle sobre la posibilidad de que él y su Gran Orquesta Internacional canten en su futuro matrimonio. “Le vas a hacer una oferta para cantar en su matrimonio”, preguntó el productor.

“¿Quién podría hacer algo así? No, no podría hacerlo, voy a llamar a la orquesta con quien tuve una relación para que toque, no tiene sentido. No se haría”, remarcó el popular ‘wachimán’.

