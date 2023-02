Christian Domínguez rompió su silencio tras la polémica que se generó por su supuesto divorcio de su aun esposa, Tania Ríos. Y es que, pese a que Magaly Medina aseguró que el cantante mintió, el líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que el divorcio ya está en la etapa final.

En diálogo con Estás en todas, Christian Domínguez reveló que el tema del divorcio es algo que lo persigue desde que Tania Ríos se fue a los Estados Unidos: “Cuando me enteré que se iba del país, fue cuando yo quise hacer todo muy rápido porque se iba, darme cuenta que se estaba yendo... no llegué a hacer que firmara todo completamente (...) Y comencé con la música, con todas las cosas, y lo último que por acá pensaba era, en ese entonces, la inmadurez también, volver a casarme, dije ‘bueno, ya está, ya después lo hago’, y pasaron los años”.

“En más de una oportunidad quise volver a retomarlo y otra vez lo dejaba ¿por qué? Por un tema de tiempo”, contó Christian Domínguez sobre todas las veces que quiso divorciarse de Tania Ríos. “Hasta que llegó la oportunidad de decir bueno, ya, ahora sí ya. ¿Por qué? Porque ya uno va creciendo y yo tenía que tener cosas, por un tema más de documentos”, explicó.

Según Christian Domínguez, inició el proceso de divorcio porque estaban casados por bienes mancomunados: “Claro, no podía (comprar nada), por eso dije no, ya demasiado tiempo, aparte que yo iba a creciendo, entonces ahí empiezo a hacerlo, que fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. Pensábamos que era algo sencillo y no, y al final nos dimos cuenta”.

En ese sentido, Christian Domínguez aseguró que ya hay una decisión judicial sobre el divorcio: “Hoy por hoy ya hay una decisión del juez, como ya lo había dicho, y ya hay una sentencia, ya pasó de ser un tema judicial a un tema que cualquiera puede ingresar con mis datos o el número de expediente, y ya es público”.

Sin embargo, todavía hay ‘temas administrativos’ que no le permiten anunciar formalmente su divorcio: “Yo tenía mucha reserva al responder porque era un proceso judicial, ahora, hoy por hoy, que es un tema ya público, ahí fue lo que dije, ya hay una decisión, sino que está en los temas administrativos, ¿qué son los temas administrativos? Justamente que llegue a Reniec, Registros Públicos, etc, básicamente lo que es tangible”.

De otro lado, Christian Domínguez reveló que no tuvo comunicación con Tania Ríos para divorciarse: “Al comienzo intenté, cuando estaba en los primeros procesos intenté hace muchos años tener una amistad por el tema, pero este tema de no culminar esto, que me parecía algo tan sencillo de hacer, porque mi abogado me dijo en un momento ‘pero si ella tiene una carta poder, rapidísimo’, eso nunca se dio”.

Fuente: América Televisión

