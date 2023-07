Daniela Darcourt, de 26 años de edad, habló por primera vez sobre los rumores de su orientación sexual en una entrevista que le concedió al periodista Beto Ortiz, conductor de Willax TV. La salsera negó ser bisexual y mencionó que nunca le llamó la atención irse “por un lado o por el otro”.

Como se sabe, la interprete de ‘Señor Mentira’ mantiene un romance desde hace varios meses con Jeremy Montalva, músico que trabaja con ella en su orquesta y con quien tiene planes de convertirse en madre.

¿Qué dijo Daniela Darcourt sobre su orientación sexual?

Durante la conversación, Beto le comentó a Daniela lo que dijo alguna vez la escritora mexicana Elena Poniatowska

“En una entrevista dijo: ‘yo hubiera querido tener la suerte de ser bisexual porque hubiera podido amar a hombres y mujeres de la misma manera, lamentablemente no lo soy’. ¿Tú has tenido esa suerte?”, le preguntó Ortiz Pajuelo a su invitada.

“No corro con esa suerte. Me hubiera, en algún momento, quizás de experimento. Sí he estado bastante expuesta a muchas situaciones, más de las que te puedes imaginar”, respondió Darcourt.

“Tengo muchos amigos, he compartido, he vivido entre patas de teatro, he acomodado suspensores, he visto a gente completamente desnuda y realmente nunca me ha llamado la atención irme por un lado o por el otro. Siempre he sido dueña de mi destino y mis decisiones (...). Yo me identifico por como soy” , explicó.

TE PUEDE INTERESAR