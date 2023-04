Los usuarios en redes sociales continúan burlándose del viaje de Melissa Paredes y Anthony Aranda a los Estados Unidos y cuestionaron cómo la pareja financió sus primeras vacaciones al extranjero.

Como se sabe, la modelo viajó acompañada de su pequeña hija de 5 años de edad, luego de que Rodrigo ‘Gato’ Cuba firmara los permisos necesarios.

En medio de las críticas porque, supuestamente, el ‘Gato’ pagó los pasajes de avión, el popular ‘Activador’ se pronunció en su cuenta de Instagram

Según el bailarín, cumplió su promesa de darle unas buenas vacaciones a su novia Melissa Paredes.

“Por que contigo todo es mágico, te amooo Melissa, mi compañera. Ya nos tocaba unas hermosas vacaciones yo te prometí que no íbamos a viajar hasta que estés completa y hoy te veo completamente feliz y amo verlas así” , escribió en Instagram.

Ellos estuvieron inicialmente en Miami, pero luego enrumbaron a Orlando, Florida, donde Melissa se encontró con algunos familiares.

Melissa Paredes lapida a Ethel por su actuación en ‘Maricucha’

Melissa Paredes afiló su lengua contra su excompañera de conducción Ethel Pozo. Aunque Melissa dijo que no quería “hablar mal” y le guarda cariño a la hija de Gisela Valcárcel, criticó su actuación en la serie ‘Maricucha 2′.

“Cuando no hay talento, no hay. No, yo tampoco la había visto (en cine y teatro), me parece algo lindo que le den la oportunidad y todo ”, comentó en entrevista a ‘Amor y fuego’.

