Marco Chacón, el actual esposo de Maribel Guardia , se conmovió hasta las lágrimas al hablar sobre la muerte de Julián Figueroa, el único hijo de la actriz mexicana.

Chacón fue abordado por los medios de comunicación en México y no pudo evitar quebrarse frente a cámaras, ante la sensible pérdida del hijo de su esposa, quien cumpliría 28 años el 2 de mayo.

“Me da mucha pena, no me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir, me encantaría darles la declaración que necesitan escuchar o la nota que necesitan pero no me fluyen las palabras ”, comentó en un inicio.

La pareja de Maribel Guardia resaltó que siempre estuvo presente en la vida de Julián, a quien crio desde los 2 años de edad. Comentó que el joven hace poco se contagió de Covid-19, pero que se encontraba bien de salud.

“Estoy con él desde los 2 años , lo he acompañado en todas la etapas de su vida. ES una pena que se nos vaya tan joven (...) Estaba bien, en términos generales, bien. He hablado poco con ella (con Maribel), tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada” , dijo, rompiendo en llanto.

De qué murió el hijo de Maribel Guardia

Julián Figueroa falleció este domingo 09 de abril de 2023 por complicaciones cardiacas, de acuerdo con información proporcionada por su propia madre.

“Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”, escribió este lunes en Instagram.

