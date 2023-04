Carlos Bruce , actual alcalde del distrito de Surco, tuvo una acalorada entrevista EN VIVO con Federico Salazar, quien le cuestionó por su medida de erradicar a los limpiaparabrisas , cuidadores de autos y hasta a niño que pidan limosna en la vía pública.

El exministro pidió a los vecinos a no pagarle a las personas que ofrezcan este servicio en la vía pública.

“Si nosotros seguimos pagándole al parabrisas, pagándole a los que limpian carros o cuidan carros, después no nos vamos a quejar cuando te amenace una piedra o te arañen el carro porque no le pagaste”, dijo el popular ‘Techito’ este 10 de abril de 2023.

Esto molestó al periodista de América TV, quien sacó cara por los jóvenes y niños que trabajan en la calle limpiando carros para ayudar a sus familias.

“Usted esta confundiendo el limpiaparabrisas, niños que lo hacen con buena voluntad, con los delincuentes, pero no son lo mismo, no se puede tratar igual a alguien que no es delincuente como si fuera delincuente”, dijo indignado Salazar.

Carlos Bruces sostuvo que, como autoridad, no puede permitir una actividad peligrosa en vías principales. “¿Te parece correcto que haya niños en medio de avenidas principales de alto tránsito, en medio de los carros haciendo ese tipo de actividad? allí se va a generar un accidente tarde o temprano, no puedo permitir eso, no me pidas que haga eso”, dijo esta mañana.

Federico Salazar no se quedó callado: “Ponemos esa realidad bajo la alfombra para que no se vea, entonces. La necesidad de ese niño, de esa familia, existe”.

Finalmente, el alcalde indicó que las personas que trabajan honradamente en la calle podrán ejercer cualquier otro tipo de actividad, pero no la de limpiar carros. o pedir dinero.

