El actor nacional Aarón Picasso, más recordado por haber interpretado al hijo menor de ‘Charo’ durante las primeras temporadas de la popular serie de América Televisión, ‘Al Fondo Hay Sitio’, confesó que actualmente no guarda comunicación con ninguno de sus ex compañeros de elenco de la popular serie peruana.

En una entrevista para el diario local, El Popular, el artista que dió vida al “primer Jaimito” explicó que no entiende el por qué de esta situación y supone que les habrían prohibido a los actores que mantengan cualquier tipo de comunicación con él.

Las revelaciones de Aarón Picasso sobre sus ex compañeros

El recordado “primer Jaimito” de ‘Al Fondo Hay Sitio’ también reveló que algunos de sus ex compañeros de elenco lo habrían dejado de seguir en redes sociales repentinamente y agregó que la nueva versión de “El rap del gringo atrasador” fue una broma con la que pretendía burlarse de sí mismo y que no significa que guarda algún resentimiento por no haber retomado el papel.

“Lo hice a modo de humor, haciendo referencia al ‘hate’ que he recibido, pues a veces una persona que se quiere superar, recibe comentarios de todo tipo. Yo saqué esa parodia literalmente haciéndome bullying a mí mismo y haciéndolo en una canción”, indicó el actor.

Luego el intérprete habló sobre la inexistente relación con sus ex compañeros de la serie. “Te voy a ser sincero, ya perdí contacto con ellos. Quizás les han prohibido hablar conmigo, no sé, pero no estoy hablando con ellos actualmente. Algunos me han dejado de seguir, así me han comentado por ahí. ¿Qué será?”, indicó Aarón Picasso.

‘Jaimito’ también explicó que no sabe quienes son exactamente los que ya no lo siguen, pues no se ha puesto revisar y aseguró estar concentrado en los suyo.

“No me he puesto a ver quiénes, pero estoy seguro que sí porque me han comentado. Yo la verdad no le he hecho nada a nadie. Estoy enfocado en lo mío, me gusta el humor, me gusta hacerme bullying y me parece gracioso y seguiré sacando parodias. Ahora estoy juntando la parodia con la música”, agregó.

Además, señaló que ninguno de sus ex compañeros le haya hecho algún comentario sobre su nueva versión de “El rap del gringo atrasador”, ni siquiera su “hermano” en al serie, Joel González, interpretado por Erick Elera, quien originalmente interpretó el recordado tema.

“Me parece extraño. Yo creo que les habrán prohibido hablarme. Yo supongo eso. ¿Qué otro motivo podría haber?”, sentenció el actor para El Popular.





