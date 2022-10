La cantante Estrella Torres y su novio, Kevin Salas, se encuentran paseando por Italia. Desde ese país, la pareja realizó una videollamada con el programa “En boca de todos”, donde un vidente les dijo que no iban a durar.

“Veo que esta va a ser una relación momentánea, pero no veo que concretan, no veo matrimonio, no veo una relación duradera, sino una relación momentánea”, dijo Teo, el maestro esotérico.

Según el vidente, solo durarán unos meses más porque Estrella está más enamorada que Kevin: “Yo les doy aproximadamente unos 6 meses más. ¿Por qué? Porque veo a una Estrella enamorada, pero a Kevin lo veo en duda”.

Por su parte, Tula Rodríguez salió en defensa de la pareja: “El destino lo tienen que determinar ellos, solo Dios sabe, ellos son una relación estable, los dos trabajan juntos, están de viaje”.

“Tula ¿de qué estabilidad me estás hablando? Tienen 4 meses recién, se están conociendo”, comentó Ricardo Rondón. “Un año”, aclaró la pareja.

“En 7 meses más, que nos lea otra vez las cartas”, se burló Kevin Salas ante la predicción del vidente. “Viajen bastante antes que se cumplan los 6 meses y se acabe la relación”, aconsejó Ricardo Rondón.

Estrella Torres se encuentra en Europa junto a su novio

Fuente: América Televisión

