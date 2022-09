Este 15 de septiembre de 2022, el programa América Hoy mostró un video grabado por la conductora Ethel Pozo durante su luna de miel. En este, la hija de Gisela Valcárcel envió un contundente mensaje a sus compañeros luego de su polémica boda.

“Estoy en una semana en la cual prefiero respirar hondo y no mandarles saludos porque todos se han comportado pésimo el día de la boda. El día de la boda, mi esposo y yo los hemos invitado para compartir y Edson no tuvo mejor idea, mi hermano del alma que dice ser, que presentar a su pareja oficialmente y robarnos todo el show”, dijo Ethel Pozo.

“Por supuesto lo que ya el país sabe, subirse a las mesas y agradecer los canjes. Brunella que yo pensé que era pero súper, la más correcta, la más lady de todas, se embriagó, tomó de más y no saben todas las imágenes que tengo de ella”, acotó la presentadora de televisión.

Según Ethel Pozo, Janet Barboza también tuvo un comportamiento cuestionable: “ La señora Janet dice que ella es la que se salva, que ella se ha comportado pero digna, y hasta trípode llevó para grabar”.

“No he dicho nada hasta el momento ni del gusano ni de Edson encima de las meses porque estoy viviendo un momento lindo (...) ustedes me están diciendo que los salude y si ya saben lo que han hecho, para qué me piden un saludo”, manifestó Ethel Pozo.

Sin embargo, la conductora indicó que todo es una broma, pero advirtió que ella realizará lo mismo en la boda de Brunella Horna: “Fuera de toda broma, ya compañeros de verdad, tengo que decir que son únicos, eso nadie lo puede negar, son únicos, yo espero día a día la boda de Brunella Horna para hacer lo mismo que ustedes han hecho en mi boda, igualito vamos a estar Julián y yo en la boda de Brunella y Richard, esperen nomás”.

Fuente: América Televisión

