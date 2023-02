El chico reality Facundo González se pronunció luego que su expareja Paloma Fiuza se negó a besarlo durante un reto de actuación en “Esto es guerra”.

En diálogo con América Espectáculos, el argentino aseguró que respeta la decisión de la brasilera: “Bueno, no se dio, a veces hay cosas que pasan, Paloma no quiso y se respeta, por supuesto voy a ser caballero y aceptar, no hay problema, no se dio, no se pudo dar, ella prefirió que no”.

Según Facundo González, inicialmente no sabían que la escena incluía un beso: “No, pensamos que la escena no era beso, después al final se dio que era beso, nos dijeron que era beso y bueno, ya, si no se dio, no se dio, a ella le tocaba darme el beso”.

“Exacto (ella tenía que besarlo), y no lo dio. Está bien, tampoco la puedo obligar si se siente incómoda, ha pasado ya esto con otras participantes, bueno, se le acepta, perdimos puntos, ya está, 200 menos”, comentó Facundo González.

El argentino también comentó que todo está bien entre ellos pese a este ‘desplante’: “Sí, pero bueno, uno lo hace siempre con la mejor onda y que sea divertido, pero a veces hay que ponerse en el lugar del otro y aceptar, está todo bien”.

Fuente: América Televisión

