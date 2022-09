Florcita Polo decidió acabar con los rumores y le hizo roche al reportero de ATV, Julio Fernández, quien la sorprendió con un ramo de rosas y una botella de champagne en la inauguración de su nueva tienda en Gamarra.

“No son tan lindas como Flor”, dijo el periodista sobre el detalle que le entregó a la hija de Susy Díaz. “Te dije que quería ser tu padrino mágico”, mencionó el reportero, sonrojando a Flor Polo Díaz.

Las imágenes salieron en el noticiero de ATV en la edición del 1 de setiembre, por lo que Florcita Polo no esperó para ‘cuadrar’ al periodista EN VIVO.

“Yo tengo muchos amigos y él es mi amigo, pero no quiere decir que esté conmigo, yo estoy sola”, comenzó diciendo la hija de Susy Díaz en el programa ‘En Boca de Todos’.

Ante la insistencia de Tula Rodríguez para que Florcita reconozca que está saliendo con el reportero, la influencer puso el parche: “Sí, es guapo, pero es un amigo, no hay nada aquí (...) yo hasta ahora sigo soltera, no estoy saliendo con nadie (…) él me escribe por Instagram, pero hablamos como amigos, nada más”.

Flor Polo también se mostró incómoda cuando le pusieron los videos que grabó el reportero Julio Fernández en su cuenta de Instagram, donde se muestran conversando con mucha confianza.

