Fuerte y claro. Néstor Villanueva estuvo como invitado especial en la última edición de “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultado sobre su reciente divorcio con Florcita Polo.

Y es que el cumbiambero fue presentado en el magazine, pero no esperó que lo tildaran con tremendos adjetivos, recordando que habría sacado los pies del plato durante su matrimonio con la hija de Susy Díaz.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el artista peruano fue cuestionado por las conductoras de “América Hoy” por presuntamente haber celado a Florcita cuando ella se besó con un cantante para un videoclip.

“Eso no tiene nada que ver (...) En ningún momento he impedido el trabajo de nadie, yo estoy separado, casi divorciado, y cada uno está haciendo sus propias cosas”, manifestó tajantemente el cantante. “Cierro el tema con la mamá de mis hijos, ya no hablaré más”, finalizó diciendo.

