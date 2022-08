Tenso momento. Néstor Villanueva no se calló nada y se mostró bastante incómodo con las conductoras de “América Hoy”, quienes no desaprovecharon la oportunidad para recordarle a su expareja, Florcita Polo.

Y es que el cumbiambero se molestó EN VIVO y les pidió que ya no toquen ningún tema referido a la mamá de sus dos pequeños hijos, pues ambos ya están casi divorciados.

Todo se dio durante la última edición del programa matutino, cuando Néstor Villanueva se sometió a la terapia de la psicóloga Lizbeth Cueva. “¿Qué no volverías a hacer en tu próximo matrimonio?”, fue una de las preguntas. “No cometería los mismos errores, como cuidar al perro”, respondió el cantante, sin esperar que Janet Barboza le recordaría la vez que fue ampayado en su auto.

“¿Qué más Néstor? ¿Solo eso reconoces? Eso quiere decir que si te vuelves a casar, te volverías a subir a un auto rana”, dijo. “Siguen con el tema del auto rana”, refutó Villanueva.

“Yo recuerdo que el año pasado salió un chico a decir que te habías puesto celoso porque la habían contratado a Flor para hacer un videoclip”, interrumpió por su parte Brunella Horna.

“Mira, para terminar ese tema, porque actualmente estoy separado y casi divorciado, y yo ya no deseo hablar nada de la mamá de mis hijos. Entonces, yo nunca me he metido en el trabajo de nadie. Aquí quiero dejar este tema porque estamos separados y cada uno habla de su tema y de sus cosas, también por respeto a mis hijos”, advirtió Néstor fuerte y claro.

