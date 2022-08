Al parecer, “Las costumbres diferentes”, tendría que ver con los escándalos que protagonizaba en repetidas ocasiones Karla Tarazona al reclamarle a Leonard León por sus hijos y esto parece haberle afectado directamente a Rafael Fernández, quien lo contó todo.

Todo comenzó cuando Rafael confesó que aconsejó a Karla Tarazona a no hacer escándalos con su ruptura: “Si ella va al escándalo, perdería demasiado, ella como está ahora puede hacer más, ya que no lo tome como una persona que hace escándalos, yo le dije que se fije a futuro”.

El empresario además reveló que mientras estaban como esposos, Karla tenía prohibido hablar de Leonard León, porque su imagen de persona que hace escándalos se alimentaba, además confesó que por ese motivo, las marcas no lo querían con ella: “A mí me llaman de una empresa para que sea la imagen, pero me dijeron que no esté tu esposa, porque no sabemos qué puede decir mañana”.

El empresario se habría asegurado de que Karla no hable de su ruptura, aconsejándole lo que, según él, sería mejor para ella: “Si ella sale ahora con algo y mete a Christian, lo malogra todo, pero si la amiga le mete cizaña, en una semana sale, pero si se enfría y piensa, va a ganar muchísimo”.

