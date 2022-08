Poco a poco van saliendo a la luz los pormenores de la relación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández y esta vez dejó mal parado al empresario, quien habría logrado que la exmodelo cambie rotundamente su forma de vestir, según reveló Mónica Cabrejos.

Durante el análisis que le hacían Karla Bizzo, Magaly Medina y Mónica Cabrejos a la ruptura de Karla Tarazona, se reveló una infidencia de la que fue testigo la conductora de ‘Al sexto día’, quien no dudó en contarlo.

“Karla ha dejado de frecuentar amigos cercanos, ha cambiado su forma de vestir”, fue así como Mónica comenzó el chisme, ante las miradas atónitas de Magaly y la abogada que las acompañaba, quienes afirmaron que uno no debe cambiar por amor al otro.

Mónica decidió relatar exactamente la anécdota: “Cuando a mí me dio Covid, Karlita me reemplazó y fue con una ropa aseñorada y le dije por qué te vistes así como señora y ella me dijo, yo soy una señora casada”, logrando que Magaly se dé cuenta de que efectivamente, Karla cambió su forma de vestir.

