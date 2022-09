Este 9 de septiembre de 2022, Alejandro Pino ‘Chocolatito’ y Elías Montalvo fueron entrevistados en el programa Amor y Fuego, donde les preguntaron por sus supuestos romances con figuras de América Televisión.

Según Alejandro Pino, él no tuvo nada que ver con Peter Fajardo: “Yo me alejé de los dos por mi bienestar emocional y sentimental, o sea, los dos eran mis amigos, a los dos les tengo un cariño, un estima grande, y por el bienestar mío, el bienestar propio, decidí alejarme de los dos porque yo no tenía que estar involucrado en sus diferencias o en sus maneras de pensar, que eran desiguales”.

Y aunque inicialmente se hablaba del productor de Esto es guerra, Gigi Mitre sorprendió al preguntar al ‘Chocolatito’ si había tenido un romance con Jaime ‘Choca’ Mandros: “Es con Choca, me han dicho ¿es verdad?”, preguntó sin tener respuesta.

Poco después, Gigi Mitre insistió con el tema: “Para mí esto es tema de calzoncillos (...) Dicen que el ‘Choca’ ha estado gileándose al ‘Chocolatito’”.

“Nunca, nunca, yo no estuve en ese arroz con mango, yo tengo mi pareja desde hace un año y medio”, respondió el ‘Chocolatito’.

“Elías ¿tú sabes la verdad entre chocolatito y ‘Choca’?”, preguntó la conductora al exchico reality. “No, de ‘Choca’ nunca supe, creo que no”, dijo Elías Montalvo.

“¿Entonces eso no es verdad?”, insistió la presentadora. “No, es más, no sé, creo que ni se hablan”, comentó Elías Montalvo. “Que yo sepa, no (han estado juntos), pero él no quiere dar detalles, de repente, no sé qué será”, acotó.

Fuente: Willax Televisión

