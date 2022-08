Gino Pesaressi se pronunció por primera vez sobre su abrupta salida del magazine ‘En boca de todos’. El exchico reality también se refirió a las declaraciones de Maju Mantilla, quien cuestionó su participación en el programa de América TV. Según la exreina de belleza, a su ahora excompañero de trabajo, le ‘faltó tiempo para aprender’.

“Siento que pude haber hecho más cosas, pero el formato del programa me amarraba a estar así”, comentó Gino a Trome.

¿Qué dijo Gino Pesaressi sobre Maju Mantilla?

“Cada comentario lo tomo con mucho respeto y hasta le doy la razón. Recién tengo un año y medio en la conducción”, respondió Gino sobre las declaraciones de Maju.

“Intento crecer y hacer más cosas día a día, porque si me pongo a pensar en las cosas que no me han salido bien estaría pensando en el pasado”, agregó.

