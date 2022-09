Este sábado 24 de septiembre de 2022, durante la última gala de “La gran estrella”, Gisela Valcárcel reclamó a Edson Dávila ‘Giselo’ por utilizar algunas de sus frases características.

Tras la presentación de Julio Norabuena, Edson Dávina aconsejó al participante: “Quiero ser tu mentor, acá no importa si cantas o bailas, acá es modelaje. Este es tu último show, tu última presentación, acá la gente o se acuerda o se olvida de ti, nada que enhorabuena ni nada”.

“Pero quién sabe Julio dentro de poco está haciendo los conciertos, los grandes espectáculos”, comentó Gisela Valcárcel. “Seño, seño, por favor, ya sabemos el negocio, señora. Yo me pongo como ejemplo”, respondió ‘Giselo’.

“Seño, así como usted me bautizó a mí también y me dio la oportunidad, dele la oportunidad al joven”, comentó Edson Dávila. “Cómo, si le he dado, ocho semanas en La Academia”, expresó Gisela, antes de invitar a modelar a Julio y a Edson.

“¡No! ¡Mírenla!”, dijo Edson Dávila. “¡No digas eso! ¡Eso es mi palabra! No quiero que vuelvas a decir ni eso, ni ‘wow’, ni ‘qué pena’, no quiero que digas. ¡Cállate!”, respondió la ‘señito’.

“Tampoco deseo que me las pongan ¿saben lo que está pasando a estas alturas de mi vida? Me voy a olvidar de quién soy yo, por favor”, expresó Gisela Valcárcel.

SIn embargo, Edson Dávila insistió: “Quiero decirle que está hermosa con ese peinado ¡mírenla!”. “¡Cállate!”, sentenció Gisela Valcárcel.

Fuente: América Televisión

