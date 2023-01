Gisela Valcárcel sorprendió a propios y extraños al brindar una exclusiva entrevista a Verónica Linares, donde reveló detalles inéditos de su vida privada y pasajes de sus episodios amorosos. Y es que la conductora mencionó por primera vez a Jorge Pozo, padre de su hija Ethel Pozo.

Todo se dio cuando la popular ‘Señito’ respondió sobre la posibilidad de volver a enamorarse, pues como se sabe, ya lleva bastante años sola, pese a sus coqueteos en “El Gran Show” con Facundo González.

“La verdad es que no encuentro a nadie que me guste. El otro día encontré alguien que me encantaba un loco, pero no... Mi cabeza no es así”, comenzó diciendo Gisela al mencionar sobre su pasado.

“Desde el colegio soy así, no tuve enamorado desde los 13 años y 14, chicos que me gustaban y no, pero cuando vi al que después se convirtió en el papá de mi hija (Ethel Pozo) cantaba canciones idiotas, ósea soy así y si soy de las que piensan que si te dicen te amo, es porque amo”, agregó.

En ese sentido, Gisela también comentó que no pierde las esperanzar de volverse a enamorar. “Nunca le dije a nadie te amo sin que eso fuera verdad, nunca le di un beso a alguien por una noche. Yo sé que se van a reír, pero de verdad qué he tenido amor, es maravilloso, rico y sé que el que venga tendrá que enamorarme muy bien”, manifestó Valcárcel.

