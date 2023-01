La conductora Gisela Valcárcel admitió que tuvo una conversación con Mariana Ramírez del Villar, dueña de ProTV Producciones, luego que contrató a Tula Rodríguez para el programa “En boca de todos”.

“Cuando yo llegué de Panamericana a América, un día me dicen ‘vas a salir por otro lado’. Yo ya trabajaba en el estudio donde estás tú (...) y le digo a la persona ‘¿por qué?’, ‘tú sígueme’, me dice, ‘sé lo que te digo’. Y salí por una escalera por atrás”, contó Gisela Valcárcel sobre el momento en que se enteró que Tula Rodríguez había sido contratada.

“‘Me vas diciendo por qué, qué ha pasado’, y me dijo esto: pucha, han contratado a Tula, ‘¿y yo por qué salgo por la puerta trasera? Solamente dime eso’, ‘no, ya entra a tu carro’, no, pero dime’, ‘por evitar’. Entonces me di cuenta que ella también pensaba que yo tenía algo contra Tula y en ese momento consideré que lo que habían querido era cuidarme y por eso le dije después gracias, aunque hubiera querido evitar ese momento, pero creo que me cuidaron”, recordó Gisela Valcárcel.

“No había pasado mucho tiempo aun de la separación de esta persona (Javier Carmona) que ya todo el mundo sabe, no quiero mencionarlo porque respeto, sobre todo, a su familia, a la familia que él tuvo, que la compone ella y su hija y entonces sí sentía que en ese momento no podría haberla mirado, entonces dije ok, y durante mucho rato cuando ella entraba a una hora, yo salía a otra y así fue, pero que no la tengan en el canal...”, comentó la ‘señito’.

Sin embargo, Gisela Valcárcel aprovechó para contar que enfrentó a Mariana Ramírez del Villar, productora de Esto es guerra y En boca de todos: “Alguna vez hablé con Mariana y le dije: creo que ustedes tienen algo contra mí y que pensaste -y se lo dije así a Mari- pensando que si ustedes traían a Tula, yo me iba a sentir mal, nada más equivocado, nada más equivocado, pero ese tiempo me ha permitido también a mí ver todo lo que ha pasado a mi alrededor y sin duda yo no he dicho lo que tú me (dices), yo nunca dije. ¿Que no me gustó (que contraten a Tula)? Bueno, no se a cuántas personas les gustaría que poco tiempo después mirar a quien está con tu esposo de hace un año”.

“(¿Era raro?) Claro, si tú te separas hoy... en dos años quizá, es todavía muy duro, hay mucho, hay mucho, es natural, quien diga que no miente y esto me pasa a mí como a cualquiera, pero yo no tengo ni medio rencor y nunca dije que no entre, eso ya pasó y es historia antigua”, concluyó.

Fuente: YouTube La Linares

TE PUEDE INTERESAR