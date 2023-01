Este 2 de enero de 2022, la conductora Valeria Piazza se refirió a las declaraciones que Gisela Valcárcel hizo sobre Tula Rodríguez en el programa de YouTube de Verónica Linares.

Durante el programa América Espectáculos, Valeria Piazza aseguró que esta polémica ha sido creada por el público y no por Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez: “A veces, como digo, la polémica la hacen los mismos usuarios en las redes sociales que comentan y crean una enemistad que no existe”.

“Ya cada una ha tomado su camino, son exitosas por su lado y están enfocadas con lo suyo. Solo que a veces ustedes saben cómo son las redes sociales que no paran, no paran y siguen, cuando a veces no hay absolutamente nada y la gente del canal sabe cómo son las cosas”, dijo Valeria Piazza.

Como se conoce, Valeria Piazza es muy amiga de Tula Rodríguez y de Ethel Pozo, la hija de la ‘señito’. Sin embargo, parece olvidar los ‘dimes y diretes’ que hubo entre Gisela Valcárcel y Tula durante muchos años.

TE PUEDE INTERESAR