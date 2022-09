Giuliana Rengifo, cantante de cumbia, arremetió contra el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, con quien tuvo una relación de pocos meses. La cumbiambera mencionó que está cansada de las indirectas que le envía la ‘Urraca’ en su programa.

Asimismo, la exintegrante de ‘Agua Bella’ señaló que no siente envidia del matrimonio de Magaly Medina y su notario, a quien tildó de infiel y figuretti.

¿Qué dijo Giuliana Rengifo de Alfredo Zambrano?

“Quien va a tener envidia de su relación, para mí el mejor regalo que tengo son mis hijas, ellas son el amor de mi vida. No necesito un hombre para que llene mi felicidad, si en algún momento llega alguien a estar conmigo que sea por amor no por interés, por algún tipo de negocio o por ego. Tiene que ser un tipo fiel, que me sume, que me impulse a seguir creciendo no un ‘figureti’ o alguien que quiera opacar mi carrera”, disparó Giuliana Rengifo en un inicio.

“Ya dejen de preguntarme por ese señor porque lo único que me ha traído han sido malos ratos, a pesar de que su momento se portó bien, después de verdad que me da vergüenza como hombre haberlo tenido, no como pareja, de repente también fue mi snack porque quise estar con él y después lo dejé, así de simple”, agregó.

