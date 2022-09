No está quedando nada bien. Sofía Franco se encuentra en México buscando hacerse camino como artista y mostrando una imagen de mujer empoderada, pero sus escándalos de ebriedad la siguen y ella no ayuda a que se borren, según Magaly Medina, quien comentó su más reciente escándalo.

“Se para y me grita, ‘¡No, por qué me filmas, tú no filmas!’. Y se me tira encima. Ella estaba completamente borracha, al salir se ha caído, se ha sacado la mier**”, fue como una joven mexicana acusó a Sofía Franco de no querer irse de su box en una discoteca y la grabaron.

Al ver las imágenes, Magaly reaccionó: “Ella dice que está buscando un futuro artístico que va y viene de Perú, ella que está haciendo ese papel de mujer empoderada, sin embargo, estos papelones hacen que la gente haga recordar lo que su aún esposo dijo”.

Además, con sus actitudes, Sofía Franco solo le estaría dando la razón a su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra, quien no dudó en dejarla mal parada más de una vez: “Él dijo que su esposa era alcohólica, y adicta al juego, si tu exesposo dice eso de ti, por lo menos lleva un comportamiento que haga parecer que no es así”.

