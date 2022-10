Tras la última gala de “El gran show”, la cantante Giuliana Rengifo aseguró que está trabajando para bajar de peso luego que Leysi Suárez aseguró que se veía “pesada” en la pista de baile.

“Yo la he visto a Giuliana muy floja, yo la vi como que estaba un poco pesada, como que ella no quería hacer más de lo que ella puede hacer”, fue el comentario de Leysi Suárez.

En declaraciones para América Espectáculos, Leysi Suárez cuestionó a Giuliana por aclararle que no son amigas: “A mí me parece huachafa, de verdad, porque estar diciendo ‘mira, yo no soy tu amiga porque no me tomo el té’, yo lo dije (...) porque me gusta ser un poco más cordial con las personas”.

Por su parte, Giuliana Rengifo aseguró que no criticará a su colega: “Huachafa me dijo ¿no? Bueno, qué le puedo decir a ella, la verdad que yo, (de) mi boquita hermosa no sale calificativos así para nadie ni menos para una mujer y más aún si hemos trabajado juntas en algún momento”.

Además, la cantante de cumbia reveló que está intentando bajar de peso: “No sé por qué lo dice, también habló de mi bailarín, que le iba a dar maca creo para que tenga fuerzas para cargarme. Bueno, señora, lo mío tiene solución porque yo ahorita ya estoy con nutricionista, ya estoy bajando de peso, pero no sé si ella tenga solución para que cante o sepa cantar”.

Leysi Suárez versus Giuliana Rengifo

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR