Sin miedo a nada. Giuliana Rengifo al parecer se habría cansado de los diversos ataques por parte de Magaly Medina, quien en su programa la ha tildado de “runrruna” y demás calificativos, los cuales la cumbiambera considera bastante ofensivos.

“¿A quién no le afectaría? Más aún si te señalan o dicen cosas que no son ciertas, pero soy fuerte por mis hijas, mi madre y mis fans que me apoyan siempre. Yo no le he quitado nada a nadie, ni tampoco lo haría. Todas mis relaciones (amorosas) han sido sanas, transparentes, me han amado”, comenzó diciendo.

En ese sentido, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que Giuliana dejó entrever que demandaría a la popular ‘Urraca’ debido a que tiene pruebas en mano. Asimismo, hizo un fuerte llamado al Ministerio de la Mujer para que sancionen a la conductora de ATV.

“Ya lo sabrán. Llama garrapata a todas las mujeres y eso no puede pasar. Me gustaría que la sancionen. Hago un llamado al Ministerio de la mujer o a alguna institución que se encargue de los medios de comunicación. No puede lanzar calificativos tan fuertes sea para mí o para las mujeres”, sentenció para Trome.

