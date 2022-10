“Disfrácense de policía para que alguna vez sean la oficial” , fue el sablazo que mandó Magaly Medina tras los nuevos ataques de Giuliana Rengifo en el programa ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel, el último sábado.

Y como la creatividad de los peruanos es desbordante, un DJ ya hizo el mix con las frases más contundente de la ‘Urraca’, entre las que destacan: ‘ disfrázate de policía’, ‘para todas las olvidadas, escondidas’, ‘las nunca jamás mencionadas’ y ‘¡runruna!’

El portal Instarándula compartió el nuevo hit musical y al toque Giuliana Rengifo saltó:

“¿Te parece chistoso eso? no sabes todo lo que se viene para todos los que se inventan cosas y me insultan. Caiga quien caiga me defenderé hasta las últimas” , fue la advertencia que lanzó la cumbiambera.

Samuel Suárez ‘cuadra’ a Giuliana Rengifo

Cansado de las quejas de Giuliana Rengifo, el periodista Samuel Suárez le mandó un contundente consejo:

“Deberías bajarle dos cambios a todos lo que estás haciendo ahorita. Si estás bailando en el show de Gisela es porque sabes muy bien todo lo que has generado (...) te has despachado como se te ha dado la gana, todo el programa de Gisela has estado atacando, si no esperas que la gente reaccione, no lo digas. Si realmente quieres parar todo esto, no te hubieras presentado en un programa de TV a atacar. Si te va a molestar que salgan los virales no entiendo por qué estas bailando y exponiéndote” , comentó Samu.

El fundador de ‘Instarándula’ resaltó que Giuliana está “facturando” con todo el show en el reality de Gisela y le recomendó que se disfrace de policía.

“Tú estás facturando con todo este show. Ríete de esto, es lo más deportivo. Tú estás generando que todo esto continúe . Si querías entrar al programa de Gisela, hubieras bailado y demostrado que estas allí por tu talento sin necesidad de mencionar a Magaly o al notario. Si te prestas al circo, apechuga no má s, qué te queda, ¡disfrázate de policía! va a ser muy divertido” , sostuvo.

