Sin piedad. Giuliana Rengifo no se calló nada y volvió a arremeter contra Magaly Medina, quien recientemente ha criticado a la cantante por estar subida de peso. Y es que recordemos que la cumbiambera fue presentada este último sábado como uno de los flamantes ‘jales’ de “El Gran Show”.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ se animó a recomendarle a la artista peruana que se quejara con su cirujano plástico por haberle hecho “una mala intervención quirúrgica”.

Frente a este fuerte comentario, Giuliana Rengifo afirmó que ya viene tratándose con una nutricionista y no dudó en mandarle su ‘chiquita’ a la figura de ATV. “Me he subido de peso, pero ya hablé con mi nutricionista y bajaré. Lo mío (peso) tiene arreglo, pero para su alma negra no lo hay, de ninguna manera”, dijo para Trome.

Por otro lado, a través de su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de Agua Bella apareció desde la sala de ensayos de ‘El Gran Show’ y aprovechó para enviarle un mensaje a todo el público, creando expectativa de lo que mostrará este sábado.

“Llegamos, segundo día de ensayo, no saben lo que se viene, no saben...” fueron las palabras de la cumbiambera.

